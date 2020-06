La carovana Mask to Rid fa tappa ad Ariano grazie all'Amdos Una domenica dedicata ai bambini con disabilità in Piazza Mazzini

Sarà una domenica di sorrisi e solidarietà. In piazza Mazzini alle 12.00 arriva la carovana Mask to Ride, il tour che da nord a sud sta emozionando l'Italia.

Alvaro Dal Farra fondatore del team di freestyle motocross Daboot, particolarmente vicino alle tematiche sociali ha accolto senza alcuna esitazione l'invito della presidente Amdos di Ariano Irpino Emilia Fioriello. Giungerà sul tricolle insieme al suo team per consegnare mascherine ai bambini. Attenzione particolare verrà rivolta a coloro che presentano disabilità.

"E' un invito ad uscire, sempre con le dovute norme di sicurezza - afferma Fioriello - e a trascorrere una domenica distensiva. Ariano non è solo la città dei casi positivi - Ariano è una città dinamica, che ha voglia di mostrare a tutti il meglio di se, in termini di iniziative ed eccellenze del nostro territorio."

50 mila mascherine in dono alle associazioni in tutta Italia, tra cui anche un modello specifico prodotto appositamente per persone con disabilità uditive

"Abbiamo atteso la riapertura dei confini - conclude Fioriello - per poter ospitare senza alcuna limitazione la carovana con la quale nutriamo già un rapporto di collaborazione e stima. Ci auguriamo di poter regalare sorrisi a tanti bambini, grazie alla loro simpatia.

Prevista la partecipazione di diversi club moto dal circondario e il coinvolgimento di amministratori dai comuni limitrofi. Ha dato già la sua adesione da Zungoli il consigliere comunale Anita Grande, da sempre sensibile a queste iniziative sociali.

Un tour partito da Belluno per poi toccare Piemonte, Liguria, Toscana, Sicilia, Campania, Puglia, Abruzzo, Lazio, Umbria ed Emilia Romagna e che si concluderà sabato 13 giugno.