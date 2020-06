Transazioni ed incarichi legali: le precisazioni Intervento del gruppo di maggioranza Terra Nuova

In merito alle accuse sollevate dal gruppo di minoranza SiAmo Pratola Serra riguardanti transazioni approvate con delibera di Giunta Comunale, il gruppo di maggioranza Terra Nuova tiene a precisare quanto segue.

Le transazioni approvate con delibera di Giunta Comunale n. 54 del 08/06/2020 sono riferite tutte a servizi regolarmente richiesti e svolti, per diversi settori e da diversi creditori, le cui spese sono state assunte con il parere favorevole del responsabile del settore finanziario.

La cifra di 214 mila euro corrisposta per compensi professionali al Prof. Avv. Marcello Feola merita alcune precisazioni analitiche: la cifra è lorda e comprende anche la cassa forense e l’IVA; il numero degli impegni professionali è elevato in quanto sono N. 17 cause; la parcella applicata per ciascuna causa è quantificata col “minimo tariffario” previsto dall’ordine degli avvocati; infine le predette cause sono state “vinte”.

“Le spese sostenute per gli incarichi legali riguardano il Comune di Pratola Serra, gli interessi dell’Ente e dei cittadini”, commenta il Sindaco Emanuele Aufiero. “Sono riferite a servizi resi e a cause che abbiamo vinto grazie alla professionalità di avvocati di fiducia e non per provare a contrastare qualcuno con la speranza di un risultato diverso, come nel caso delle spese legali sostenute da IrpiniAmbiente, non necessarie ed evitabili”.