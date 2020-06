Fase3, ripartono attività: a Mirabella la nuova Galleria Small Questa mattinai il taglio del nastro per il nuovo centro commerciale in provincia di Avellino

Con la fase3 ripartono tutte le attività commerciali ed anche le nuove iniziative imprenditoriale rinviate durante il lockdown stanno pian piano riaprendo. Questa mattina a Mirabella Eclano, in provincia di Avellino - il taglio del nastro della nuova Galleria Small in via San Michele della famiglia Scoppettuolo.

Inaugurazione che era stata rinviata proprio a causa del lockdown. E così l'avvio di questo nuovo centro commerciale vuole rappresentare anche un segnale di ripresa per il territorio: “Finalmente - ha commentato Ida Scoppettuolo – si parte. Sicuramente è stato un momento difficile, quando è stato chiuso tutto per il lockdown c'era molta incertezza, non si sapeva quando sarebbe stato possibile riaprire le attività commerciali e soprattutto attività di questo tipo che ospitano molti clienti. Non si sapeva come, quando e con quali misure si sarebbe potuto aprire.

Ma non ci siamo scoraggiati, abbiamo continuato a procedere con il nostro lavoro e ci siamo adeguati alle misure imposte dai decreti del Governo adeguando tutta la struttura alle nuove disposizioni. All'ingresso infatti ci sono dei termo-scanner che misurano la temperatura corporea ai clienti e verificano che venga indossata la mascherina. Tutto questo per rendere più sicuro l'accesso a questa galleria”.

Quattordici gli store presenti all'interno del nuovo centro con diversi brand nazionali. Circa 70 inoltre i lavoratori impegnati nelle varie attività. Proprio l'aspetto occupazionale è stato al centro degli interventi istituzionali che hanno preceduto il taglio del nastro: “E' un'iniziativa davvero apprezzabile – ha sottolineato Franco Cecilia presente alla cerimonia in rappresentanza della Provincia di Avellino - imprenditori che creano qui la loro attività e circa 70 ragazzi che iniziano a lavorare. È un aspetto questo sicuramente ammirevole”. L'auspicio dunque è che anche per il futuro “chi ha spirito di iniziativa e possibilità possa intraprendere nuove attività per creare occupazione”.

L'obiettivo, dunque, è ripartire dopo la fase più dura dell'emergenza Coronavirus: “Dopo questa pandemia – ha evidenziato il sindaco di Mirabella Eclano, Giancarlo Ruggiero - oggi ripartire con l'inaugurazione di un centro commerciale è la cosa più bella ma soprattutto il dato più significativo è ridare posti di lavoro alle persone. Questa sera 70 persone arrivando a casa potranno dire di aver iniziato a lavorare in un momento di grande difficoltà”.