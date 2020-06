Istituto De Sanctis, 120 studenti alla prova della maturità Cinque gli ambienti previsti per le sedute d’esame, oltre l’aula deputata alla “sezione carceraria

Distanziamento sociale, utilizzo di dispositivi di protezione individuale, rilievo della temperatura

corporea e percorsi differenziati per i candidati davanti all’ingresso principale dell’istituto. La tanto

temuta prova di maturità per i 120 alunni dell’istituto De Sanctis di Sant’Angelo dei Lombardi si sta

svolgendo nella massima sicurezza e serenità. La scuola è stata dettagliatamente organizzata per

consentire non solo alle commissioni d’esame ma anche ai ragazzi di accedere alle aule

predisposte per il colloquio orale. Cinque gli ambienti previsti per le sedute d’esame, oltre l’aula

deputata alla “sezione carceraria”. Le commissioni esaminatrici sono state disposte in postazioni a

scacchiera, ed è stato consentito l’ingresso in aula del solo studente e del suo accompagnatore in

elenco per il colloquio orale.

Attento anche il personale scolastico, formato sulla base delle indicazioni riportate nel documento

tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento

dell'esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado. Le misure organizzative sono state

finalizzate alla gestione degli spazi, alla garanzia di un adeguato distanziamento e alle procedure di

igiene individuale delle mani e degli ambienti: indicazioni precise per la rilevazione della

temperatura con termoscanner, compilazione della autodichiarazione rispetto al COVID-19,

registrazione delle presenze, accompagnamento dei maturandi alle aule indicate. La convocazione

dei candidati, secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, è strumento organizzativo

utile al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di persone in attesa fuori dei

locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo necessario.

La scuola ha predisposto anche segnaletiche adesive orizzontali e verticali, con i percorsi da seguire

per alunni e docenti, ed evitare assembramenti nei corridoi e negli spazi comuni. Gli uffici scolastici

sono stati adeguati al rispetto del distanziamento sociale con l’installazione di plexiglas divisori per

impedire il contagio, così come tutti gli ambienti risultano sanificati e muniti di gel igienizzante a

disposizione della comunità scolastica. Palpabile l’ansia degli studenti che hanno varcato il cancello

principale e che si preparavano ad entrare nell’atrio per raggiungere le aule sede di esame. Tutti

muniti di mascherina e a distanza di sicurezza, i maturandi si sono adeguati a sostenere in forma

atipica l’esame di stato per conseguire la maturità. Ad attenderli seduti ai banchi nelle aule, una

commissione tutta interna ma con presidente esterno, che ha costruito un clima distensivo,

smussando le ansie e tensioni dei ragazzi, arrivati al traguardo attraverso la didattica a distanza.