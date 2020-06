E' morto Maurizio Giardino: "Addio al volontario col sorriso" Cordoglio per il componente dell'Avi e dell'associazione combattenti sempre attivo nel sociale

Difficile dire addio a Maurizio Giardino, cittadino esemplare, attivo nel mondo dell'associazionismo e volontariato irpino, sempre pronto ad impegnarsi per la comunità di Avellino. Maurizio è morto a soli 49 anni. Ne danno triste annuncio i fratelli gli zii, cugini, i nipoti e parenti tutti. Le esequie si sono tenute oggi nella Chiesa Maria SS. di Montevergine al Rione Mazzini. Volontario dell'Avi Avellino, componente dell'Associazione Combattenti Regolari Guerra di Liberazione del capoluogo, Maurizio lascia un vuoto incolmabile nel cuore di tanti in città. In tanti sul social ricordano l'uomo, il volontario, il familiare, l'amico gioioso sempre pronto a dare una mano.

"Addio ad una persona educata, buona, disponibile, rispettosa, amico di tutti. Un Volontario sempre disponibile, sempre pronto ad indossare con fierezza la sua amata divisa arancio. Da 17 anni sempre il 1° a rinnovare la tessera, sempre in prima linea in manifestazioni, rappresentanze, giornate di prevenzione.Ci lasci tanti bei ricordi, ma ci lasci anche un vuoto incolmabile". Questo il post apparso sulla pagina social dell'Avi pubblica assistenza di Avellino, per ricordare l'uomo e il volontario esemplare, sempre presente a rispondere ad ogni chiamata.

"Ciao! Maurizio, se stato un collega Associativo e un amico favoloso, non ti dimenticherò mai!Ti porterò sempre nel mio cuore. Riposa in Pace "Collega" come ci chiamavamo sempre", ricorda commosso sul social l'amico e consociato dell'Associazione Combattenti Giuseppe.

"Dio ti a chiamato tra gli angeli più buoni fai buon viaggio caro collega ti ricorderò sempre riposa in pace Maurizio", ricorda Antonio dell'Avi.