Terapia intensiva a Solofra, i sindaci si mobilitano Domani mattina la conferenza stampa con i sindaci del territorio

Lunedì mattina alle 11, presso la sala conferenze del complesso monumentale Santa Chiara, a Solofra, il sindaco Michele Vignola, con i primi cittadini di Serino e Montoro, Pelosi e Giaquinto, terrà una conferenza stampa. All’ordine del giorno il futuro del reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Landolfi.

Il futuro dell’ospedale di Solofra centro di una conferenza stampa congiunta. La terapia intensiva della città della concia è stata al centro di una vera e propria battaglia con i sindaci del comprensorio. Palazzo Santa Lucia ha dato il via libera a quattro posti letto ma il sindaco Vignola chiede garanzie anche per il personale. Nei giorni scorsi è nato un comitato per rilanciare la struttura ospedaliera.