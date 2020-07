Beve detersivo per fornelli: il bimbo di Serino è salvo Il piccolo di 18 mesi resta ricoverato al San Giuseppe Moscati

Resta ricoverato nel reparto di piediatria dell'ospedale San Giuseppe Moscati il bambino di 18 mesi che ieri ha ingerito del detersivo per sgrassare i fornelli del piano cucina. A rendersi conto che il piccino aveva bevuto il potente sgrassante sono stati i suoi genitori, che si sono resi conto di quanto avvenuto dall'odore del suo alito.

I due hanno intrapreso una veloce corsa verso l'ospedale del capoluogo. Il piccolo, residente con la sua famiglia a Serino, è stato preso in carico dai medici dell’Azienda Ospedaliera, che gli hanno praticato una gastroscopia, così come consigliato dal Centro Antiveleni di Pavia. Dagli esami sono emerse delle lievi lesioni allo stomaco, ma la situazione è apparsa meno grave di quanto temuto. Il bimbo resta sotto osservazione nel reparto di Pediatria. Particolarmente delicato l'intervento dei medici di gastroentereologia che, grazie alla collaborazione degli anestesisti sono riusciti ad eseguire con rapidità la gastroscopia in anestesia totale sul piccino. Ore concitate in reparto, con grande apprensione di tutto il personale del Moscati, in allerta nel seguire le condizioni del piccolo.