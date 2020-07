Covid. altri 4 casi nel serinese. Pelosi:"Usate le mascherine" Si tratta di contatti stretti dei due primi positivi . Incubo Covid a Serino e San Michele

Sale il numero di persone positive al Coronavirus in Irpinia. Altri 4 casi di persone contagiate sono segnalate a Serino e San Michele di Serino, nella zona dove si registra il maggior numero di contagi. Lo rende noto l'Asl in una nota stampa. Numeri che preoccupano amministratori e autorità sanitaria locale, e che vengono tenuti sotto strettissimo controllo da Prefettura e autorità regionale.

"In questi minuti ci è stata comunicata dall'Asl di Avellino la positività di due nostri concittadini, già posti in isolamento domiciliare da qualche giorno poiché contatti diretti con i casi accertati nei comuni limitrofi. Fortunatamente stanno bene e sono asintomatici - spiega il sindaco Vito Pelosi -.

Vi raccomandiamo di rispettare sempre tutte le misure di sicurezza e di indossare i dispositivi di protezione in caso di assembramento". A questi due casi si aggiungono gli altri due registrati a San Michele di Serino.

Negli scorsi giorni più casi sono stati individuati a San Michele di Serino, Santa Lucia di Serino, Serino: ma anche a Rotondi e Moschiano.

Continua l'attività di indagine epidemiologica da parte dell'Azienda Sanitaria Locale che ha previsto misure di contenimento e di contrasto presso nuclei familiari e strutture interessate al fine di mappare tutti i contatti dei positivi e circoscrivere il contagio.

A seguito della positività riscontrata su due persone residenti nel comune di Moschiano, sono stati effettuati 172 tamponi ai contatti stretti dei casi, residenti nel comune interessato e nei comuni limitrofi, tutti risultati negativi.

Infine, a seguito delle due positività riscontrate nel comune di Rotondi, sono stati effettuati n. 37 tamponi, tutti risultati negativi.