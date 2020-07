E' il giorno dedicato alla Madonna del Carmine Fede e devozione ad Ariano

Fede e profonda devozione intorno alla Vergine del Monte Carmelo. E' il giorno più atteso dell'anno per gli abitanti di rione San Rocco. Anche se in tono minore per la situazione delicata attuale, nessuno ha rinunciato a questo tradizionale momento celebrativo.

Da stamane all'alba le celebrazioni liturgiche nella chiesa guidata dal parroco don Raffaele Iorizzo. Alle 5.30 c'è stata la prima messa, diversi i sacerdoti che durante la giornata si alterneranno sull'altare fino alle 21.30

Un cammino di preparazione intenso e partecipato, cominciato già lo scorso 6 luglio con il novenario in vista della festa liturgica della Madonna del Carmine in programma quest'oggi. Le celebrazioni nel pomeriggio alle 17.00 - 18.30 - 20.00 - 21-30, quest'ultima in diretta streaming.

In questa giornata di grande festa sarà sempre disponibile un sacerdote per le confessioni. Servizio d'ordine curato dai volontari della parrocchia.