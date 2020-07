Covid: monitoraggio nei piccoli comuni: Savignano da l'esempio Fase 2, test sierologici su base volontaria alla popolazione

Covid-19 in Irpinia, parte l'azione di monitoraggio nel piccoli comuni. E' Savignano, uno dei centri che ha gestito con oculatezza e intelligenza grazie alla sinergia tra amministrazione comunale e cittadini la fase acuta dell'emergenze a dare l'esempio. A comunicare la notizia è il sindaco Fabio Della Marra, sin dall'inizio dell'emergenza in strettissimo contatto con la comunità di Ariano e i sanitari dell'ospedale Frangipane. Un bell'esempio di buona amministrazione che oggi si concretizza con una nuova importante attività di prevenzione ben accolta in paese. L'avviso porta la firma del responsabile del settore amministrativo Marika Cardinale.

"In esecuzione della delibera di giunta comunale n° 93 del 16.06.2020 e successiva determinazione del responsabile del settore amministrativo n° 70 del 10.07.2020, il presente avviso dà attuazione all’azione di monitoraggio - Fase 2 – finalizzata alla gestione ed al contenimento dell’emergenza epidemiologica derivante da Covid-19 “Coronavirus” mediante la somministrazione, periodica e su base volontaria, di test sierologici per la ricerca delle IgC e Igm rivolta, in particolar modo, a commercianti, popolazione mobile, dipendenti comunali, turisti, anziani,attraverso la prestazione professionale di un Laboratorio di Analisi integralmente a spese del Comune di Savignano Irpino. A tal fine i cittadini, residenti e non, sono invitati a presentare la propria volontà alla sottoposizione della somministrazione al test..

Oggetto dell'azione

L’azione di monitoraggio consisterà nella somministrazione di test sierologici di ultima generazione riconosciuti dall’ISS per la ricerca delle IgG e IgM con determinazione con metodica immunocromatografica e, in caso di esito positivo, la prosecuzione della ricerca delle Igc e Igm con metodica immunoenzimatica.

Destinatari dell'azione

L’azione è rivolta a chiunque sia presente sul territorio del Comune di Savignano Irpino per esigenze di vario tipo, in particolare:

I ragazzi dai 15 ai 30 anni (per i minori è necessaria la liberatoria dei genitori. La domanda compilata con i dati del minori sarà poi sottoscritta dal genitore), personale addetto alla vendita nei locali commerciali situati sul territorio del Comune di Savignano Irpino, persone provenienti da altre regioni che alla data del 25.07.2020 permarranno per almeno 5 giorni nel Comune di Savignano Irpino, popolazione mobile (operai di grandi aziende situate fuori territorio - corrieri farmaceutici - autotrasportatori) per i quali le aziende non eseguono periodicamente i test, dipendenti comunali e operatori di Protezione Civile, anziani con particolare patologie per i quali i medici di famiglia producano apposita certificazione medica.

Tempo dell'azione

La somministrazione di test di screening con metodica immunocromatografica e test di conferma con metodica immunoenzimatica in caso di esito positivo al test rapido, avrà luogo il giorno 25.07.2020 dalle ore 15.00 alle ore 19.30 presso la Struttura Comunale Casa Albergo secondo l’ordine di arrivo, salvo necessità di precedenza.

Modalità di partecipazione

La volontà di sottoporsi alla somministrazione dei Test sierologici andrà manifestata mediante compilazione dell’apposito modello, compilato in ogni sua parte, e consegnato entro il giorno venerdì 24.07.2020 ore 12.30 presso la Casa Comunale. Il modello di domanda è disponibile sul sito istituzionale dell’Ente e presso la Casa Comunale.

Esiti della somministrazione

Gli esiti saranno comunicati non appena disponibili dando precedenza ad eventuali esiti positivi per i quali verrà predisposta la prosecuzione della ricerca delle Igc e Igm con metodica immunoenzimatica.