Il Covid attacca l'Irpinia: 391 casi. Bimba positiva a Sturno Scuole chiuse. Oggi arriveranno i risultati dei tamponi effettuati nell'Ic di Mirabella Eclano

Focolai che non si spengono, il virus che avanza. Valle Caudina sotto attacco del covid. 22 contagi in poche ore e tra questi una bimba di Sturno dove le scuole sono state chiuse. L'ordinanza è stata firmata dal sindaco Vito Di Leo. Nella scuola secondaria le lezioni si svolgeranno regolarmente salvo ulteriori e successivi provvedimenti.

Intanto nel bollettino dell'Asl di ieri 18 sono i casi si riferiscono alla sola Cervinara. “Si tratta di due nuclei familiari - spiega il sindaco Caterina Lengua, cheresta in in isolamento domiciliare dopo aver contratto il Covid-19 -. Le scuole restano chiuse fino al dodici ottobre e con l’ordinanza di De Luca avremo maggiori garanzie di sicurezza sul territorio”. 74 sono i casi nel comune di Cervinara. Un numero elevato di persone positivi al Covid, un cluster che sembra non interrompersi ormai da giorni. E sono 391 i casi da inizio luglio mentre il reparto di malattie infettive ha esaurito i posti e ad ore è attesa la riapertura della Palazzina Covid del Moscati.

Due i contagi a San Martino Valle Caudina e l’incubo Covid torna a far tremare anche Solofra. «Nei giorni scorsi abbiamo comunicato la notizia che un nostro giovane concittadino era guarito dal Coronavirus. Siamo felici di annunciare che anche gli altri 4 cittadini contagiati nel periodo agosto-settembre, sono risultati negativi ai test di controllo e sono quindi guariti dal Coronavirus. Finalmente potranno abbracciare le rispettive famiglie, ritornare tra la gente e riprendere le proprie attività. Raccomandiamo tutti che è necessario, con rigore, continuare a osservare le misure vigenti».

Ieri sera in tarda serata è arrivata la notizia della positività al Covid di un piccola alunna del Pascoli di Frigento. La scuola resta chiusa in attesa di verifiche e sanificazioni.

Scorrendo la mappa dei contagi in Irpina primo in classifica è il comune di Cervinara con 74 positivi. Segue Avellino con 46. Poi c’è Sperone (20), Mercogliano (19), Mirabella Eclano (17)E Proprio questo ultimo comune resta attenzionato speciale con l’alta Irpinia per i contagi a raffica registrati negli ultimi giorni. Sono attesi per oggi i risultati dei tamponi su alcuni e docenti di una scuola di Mirabella dove sono risultati positivi ben otto bimbi.