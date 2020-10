Morta di tumore, aveva il Covid: Solo oggi l'esito del tampone Il sindaco Pisano: dolore che si aggiunge a dolore

Morta di tumore, era positiva al coronavirus. Una storia dolorosa quella che arriva direttamente dalla Valle Caudina, dove il focolaio di Cervinara continua a contare nuovi casi: Quasi ottanta i contagiati che assicurano al comune guidato da Caterina Lengua il primato nella classifica dei comuni irpini per numero di casi.

Il comune di riferimento della signora deceduta la scorsa domenica è San Martino Valle Caudina. Il referto del secondo tampone, eseguito sulla signora di origini straniere e residente da anni nel comune guidato da Pasquale Pisano, è arrivato solo oggi. “Siamo molto addolorati - spiega il sindaco Pisano -. La signora combatteva da tempo contro un male incurabile. E’ deceduta per la sua malattia, ma la notizia della positività al coronavirus aggiunge dolore al dolore”.

Tre i componenti della sua famiglia che in via precauzionale sono in isolamento domiciliare fiduciario, anche loro risultati positivi al covid-19.

Attualmente sono 13 i casi di coronavirus accertati in paese.

A far scattare l’allarme in paese era stato il primo accertamento riferito ad un infermiere, risultato positivo al virus. Si tratta di un sanitario di Cervinara. Tra i suoi assistiti c’era proprio la signora di San Martino.

“Di qui erano scattate le prime verifiche - spiega Pisano -. Ma la signora era risultata negativa. Poi in seguito a nuovi contagi accertati nella sua cerchia di amicizie e familiari si è proceduti con una seconda verifica. L’esito del tampone e’ arrivato solo oggi, ma la signora purtroppo aveva già perso la sua battaglia contro il cancro”.