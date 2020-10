San Martino. Altri 3 contagi. "Evitate assembramenti" Il sindaco Pisano: sale a venti il numero dei contagi in paese

Sale a venti il numero delle persone contagiate dal coronavirus a San Martino Valle Caudina. "L' Asl ha appena comunicato che 3 nostri concittadini sono risultati positivi al test Covid-19 - annuncia lapidario il sindaco Pasquale Pisano in una nota.

"Abbiamo altre 4 persone risultate positive al tampone processato da un laboratorio privato e sono in attesa di un tampone somministrato dall'asl - spiega nella nota diffusa il sindaco -. Tra i nuovi positivi non sono coinvolti ragazzi che frequentano il nostro istituto comprensivo.

Siamo arrivati ad avere nella nostra comunità 20 persone positive al covid-19, accertare dalla Asl, e vi invitiamo a ridurre al minimo i rapporti con gli altri, nonché ad evitare assembramenti, rispettare il distanziamento fisico e ad indossare sempre la mascherina.

Vi terremo costantemente aggiornati. Insieme ce la faremo"