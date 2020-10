Covid,muore anziano di Solofra al Moscati. 2 decessi in 24 ore Il secondo decesso in poche ore

È deceduto poco fa, al Covid Hospital dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, un 82enne di Solofra (Av). L’uomo era arrivato al Pronto soccorso della Città ospedaliera il 13 ottobre scorso. Risultato positivo al nuovo Coronavirus, era stato ricoverato al Covid Hospital. Nel pomeriggio di oggi, le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate e a nulla sono valse le manovre degli operatori sanitari per cercare di rianimarlo. L’uomo era affetto da patologie pregresse.

Si tratta del secondo decesso in sole 24 ore, il dodicesimo in 12 giorni. Numeri drammatici che confermano i rischi della pandemia. Intanto i contagi sono circa mille in tutta l'Irpinia. Medici ed esperti invitano tutti alla cautela .