Verifiche sul viadotto: A16 chiusa tra Avellino Ovest e Baiano Le ispezioni

Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire attivita' di ispezione dei viadotti "Acqualonga" e "Carafone", previste in orario notturno, dalle 22:00 di venerdi' 13 alle 6:00 di sabato 14 novembre, sara' chiuso il tratto compreso tra Baiano e Avellino ovest, verso Canosa / A14 Bologna-Taranto. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Baiano, seguire le indicazioni per il centro citta' fino all'incrocio con la SS7 Nazionale della Puglia, proseguire in direzione di Avellino attraversando i centri abitati di Baiano e Mugnano del Cardinale fino a Mercogliano con rientro, sulla A16, alla stazione di Avellino ovest. Lo comunica la societa' Autostrade.