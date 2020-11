Ariano, torna l'acqua alla fontana della Maddalena Operai forestali in azione per ripristinare la funzionalità dello storico monumento

Operai forestali in azione in via Maddalena ad Ariano Irpino. Da un lato, il ripristino della funzionalità dell'acqua dalla storica fontana, già restaurata dai Lions Club, dall'altro, la bonifica e messa in sicurezza dell'eliporto. Un'opera quest'ultima necessaria ed urgente per le operazioni di atterraggio e decollo degli elicotteri del 118. Erano stati gli stessi piloti a notare una serie di ostacoli, insieme ai vigili del fuoco e alla polizia municipale durante gli ultimi interventi di soccorso. Gli operai della comunità montana guidati dal presidente Giuseppe Leone stanno rimuovendo ogni situazione di pericolo nell'area in questione. Una sinergia importante tra il Comune e l'ente montano, rivelatasi già vincente in altri importanti interventi effettuati in città. Il sindaco Enrico Franza insieme al suo vice Carmine Grasso, assessore al decoro urbano, ringraziano il presidente Leone, gli operai della comunità montana ufita per la preziosa opera svolta e i Lions Club per l'attenzione continua e l'amore verso la propria città. Sul posto stamane sopralluogo del dirigente dell'area tecnica Giancarlo Corsano. Nell'arco di una decina di giorni dal monumento tanto caro agli arianesi, tornerà a sgorgare l'acqua.