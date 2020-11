Un Covid Hotel nel Convento di Montella. A fine mese si apre Il sindaco Rizieri Buonopane. ieri l'ok sanitario, pronti 46 posti letto in stanze arredate

Da fine mese saranno accolte nel convento di San Francesco a Folloni le persone contagiate dal Coronavirus che non necessitano di un ricovero ospedaliero. Sono 46 i posti disponibili dove un tempo c’erano le celle dei monaci, in quello che, oggi, si è trasformato in un centro accoglienza. Una struttura staccata dal convento, che potrà garantire accoglienza e assistenza ai positivi al covid.

Stanze pronte e arredate. Ecco la struttura comunale che accoglierà i positivi al Covid lievi, quelli che potranno trovare nel convento di San Francesco a Folloni un luogo di pernanenza così da non dover tornare a casa. La struttura Covid si troverà all’interno del complesso monastico di San Francesco a Folloni ed è stata messa a disposizione dell’Asl dal Comune di Montella.

L'Irpinia si prepara alla grande onda d'urto dei contagi. Il picco è revisto per dicembre e anche amministratori locali e istituzioni civili sono pronti a fare la loro parte. "Ieri c'è stato l'ultimo sopralluogo dell'Asl e dell'Unità di Crisi Regionale - spiega il sindaco Rizieri Buonopane -. Avevamo già lo scorso marzo chiesto di poter utilizzare questa struttura per poter accogliere i positivi asintomatici che non hanno abitazioni adatte all’isolamento domiciliare. Una idea che abbiamo riproposto qualche settimana fa e che ha trovato subito l'intesa dell'Asl.

Dunque una soluzione efficace per frenare la catena di contagi nell’ambito familiare ed anche pazienti dimessi dall’ospedale che sono in buone condizioni ma non ancora negativizzati. Credo che a fine mese saremo pronti a partire. La struttura non sarà solo a disposizione dei comuni altirpini".

In questi giorni si sta cercando di reperire il personale medico-infermieristico per la struttura, uno dei passaggi necessari e maggiormente difficili in questo momento di grande emergenza.