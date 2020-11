Lioni, cade mentre raccoglie le olive e muore Tragedia nei campi

Cade mentre raccoglie le olive e muore. Dramma a Lioni in provincia di Avellino per un drammatico incidente avvenuto in campagna. A perdere la vita l’82enne Angelo Di Martino. Il dramma si è consumato nella contrada Valle della Viti.

Il pensionato è salito su un albero e, per cause da accertare, ha improvvisamente perso l'equilibrio cadendo al suolo. Una caduta è stata pesante e gli ha provocato lesione gravissime, che si sono rivelate fatali.

I soccorsi sono stati immediatamente allertati.

Sul posto sono arrivati i volontari della Pubblica assistenza di Lioni che hanno subito potuto constatare la gravità della situazione. Inutile la corsa al pronto soccorso. Sul luogo dell’incidente si sono recati i carabinieri della stazione di Lioni per effettuare tutti i rilievi del caso.