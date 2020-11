Cercasi disperatamente Simba a Monteforte Si è allontanata da un'abitazione di via Piano Alvanella

La stanno cercando disperatamente. Si chiama Simba. Si è allontanata da un'abitazione di via Piano Alvanella a Monteforte, dove era accudita amorevolmente. Da venerdì scorso, non ha fatto più ritorno a casa. Da qui l'appello ad ottopagine da parte dei proprietari: Chi l'avesse notata da qualche parte o presa in custodia momentaneamente, per metterla in salvo, può telefonare alla sua patroncina Fabiana al numero 377.0835451. Ha soli tre mesi, colore grigio marroncino ed un fiocchetto rosso al collo. "Speriamo attraverso questo appello di poter avere presto buone notizie e di ritrovare la nostra amata Simba."