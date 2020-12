"Ricordando mio nonno, la sua saggezza e generosità" Una stretta di mano per lui contava molto più di qualsiasi documento firmato

Non è scritto da alcuna parte che il destino di questa nostra Irpinia a seguito della pandemia debba essere quella di scontare una nuova marginalità. Ne potremmo uscire con una nuova socialità che potrebbe nascere solo da una nuova idea di memoria collettiva, ripartire da quanto di “buono” abbiamo dietro le spalle.

L’idea di memoria collettiva di cui abbiamo bisogno non ha niente da spartire con una concezione nostalgica e reazionaria. Non servono comportamenti infarciti di “miopie sociali” di fronte alla necessità di dare un futuro, una prospettiva certa ai giovani, all’intera collettività. Sarebbe ora di prenderne atto.

Quando scoppia una catastrofe, all’inizio prevalgono sentimenti di solidarietà. Ma gli effetti positivi non durano a lungo. Il terremoto del 1980 docet. Questa pandemia sta mettendo a dura prova ogni piccolo paese della provincia di Avellino: migliaia i contagiati e soprattutto la dolorosa scomparsa di decine di

anziani.

Quando finiranno questi giorni tristi, anche l’Irpinia avrà meno Storia, quella scritta dai nostri anziani spesso umili ma onesti. Quella scritta da chi ha lavorato con tanti sacrifici, con pazienza e tenacia. Saremo più poveri di Memoria Storica e del significato vero di Comunità.

A Nusco la recente scomparsa dei due anziani Stefanina Mottola (87 anni) e Alessandro Matteo

(92 anni) ha addolorato un intero paese. Nei lunghi anni di impegno politico, ho conosciuto bene “zi’ Sanduccio Matteo”, gran lavoratore della terra, impegnato socialmente e politicamente- come nelle elezioni amministrative del 1964 e 1985, ma soprattutto uomo gioioso, coraggioso e di profonda fede evangelica. Sono rimasto molto colpito dalle parole di Valeria Della Polla sua nipote.

Nelle suoi pensieri dedicati al nonno vi sono radici e legami che danno speranza a questa nostra tormentata esistenza. Valeria ha scritto:

“Penso che oltre al mio fratellino, un pò tutti i cuginetti ricordino nonno Alessandro così: sul trattore. Sempre alla carica, insomma. Un uomo inarrestabile: ha lavorato tutta la sua vita, senza smettere mai. Anche quando non stava bene, anche quando era stanco e l'età avanzava... Lui non mollava! Vedeva sempre qualcosa da fare: persino domenica scorsa lo ha ribadito. Il suo occhio era sempre attento e vigile.

Le sue mani sempre pronte a mettersi all'opera. Diceva sempre, à nonno, chi si ferma è perduto! E lui era proprio così: nonno non si è mai fermato. Un carattere forte, non si arrendeva mai. E la cosa forse più piacevole di questi giorni è stato riviverlo nei racconti commossi della gente: (ri)scoprire che le sue lotte andavano oltre l'orticello. Il suo impegno per la comunità, non soltanto politico. La salvaguardia per il suo territorio: la Valle dell'Ofanto, che ha rischiato di essere deturpata per ben due volte. La sua emancipazione sociale, partendo quasi da nulla per poi affermarsi sempre più e realizzare il suo sogno. Il suo sentirsi parte di una collettività. E tante altre cose che hanno lasciato un bel segno. In questi giorni di straziante solitudine e dolore indicibile, sono stato tanta consolata dai ricordi di nonno: non soltanto miei, ma anche quelli di coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo da giovane.

La cosa bella è che quasi tutti quando cominciano a descriverlo usano la parola allegria. E nonno era proprio così: un uomo do sempre allegro. Col sorrisone sotto i baffi. E le sue belle scocche rosse. Sempre pronto a condividere le sue storie, la sua gioia con gli altri. Mi avete raccontato della sua saggezza, della sua generosità. Del suo essere uomo d'onore: perché le parole pronunciate andavano poi realizzate.

Per nonno una stretta di mano contava molto di più di qualsiasi documento firmato. Eppure era bravo a ragionare, a fare i calcoli. Aveva una bella mente matematica, nonostante non avesse avuto grandi possibilità scolastiche.

Eppure, ha raggiunto grandi numeri, lavorando da solo insieme. Nonno ha lasciato una numerosa

famiglia, a cui ha sempre dimostrato il suo amore e la sua pazienza. Tutti lo potevano chiamare

papà: anche generi e nuore. E per tanto altra gente era semplicemente il caro zi’ Sanduccio, che

ora riposa tra le braccia del suo amato Signore.”