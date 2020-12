Cuore luminoso e alberi della prevenzione.E' Natale al Moscati Le iniziative solidali. Lotta al Covid, una luminaria a forma di cuore illumina la palazzina Alpi

Gara di solidarietà anche quest’anno, in occasione delle festività natalizie, nei confronti dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino. A causa delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, molte iniziative proposte da istituzioni, forze dell’ordine, associazioni, imprenditori e semplici cittadini per far sentire lo spirito del Natale ai degenti e al personale non hanno potuto trovare accoglienza.

«Il legame degli irpini al loro ospedale di riferimento è straordinario – sottolinea il Direttore Generale Renato Pizzuti –. Le attestazioni di sostegno in questo periodo buio e di grande affetto arrivano in continuazione. Ringrazio di cuore, a nome della Direzione Strategica e di tutto il personale, quanti hanno avuto un pensiero per i pazienti e i dipendenti dell’Azienda. Nella speranza che il nuovo anno restituisca normalità alle nostre vite, auguro all’intera comunità irpina un sereno Natale e stringo in un simbolico abbraccio quanti, a causa del nuovo Coronavirus, hanno perso un familiare».

Emblema della solidarietà di tutta l’Irpinia sono tre installazioni natalizie: il cuore luminoso e un albero di Natale sistemati nei pressi del Covid Hospital, e cinque alberi addobbati nel pomeriggio di ieri nella piazza centrale interna alla Città ospedaliera. I tre simboli di questo particolare Natale sono stati donati rispettivamente da Donato Blasi, titolare di Blasi Illuminazione, dai ragazzi della carovana il Pino Irpino e dalle Associazioni Amos e Amdos per la Breast Unit dell’Azienda ospedaliera Moscati.