Candida piange Giuseppe. "Siamo distrutti". Domani i funerali Candida. Il sindaco: piango l'amico, il fratello. Intanto il contagio non frena in Irpinia

Ancora pochi casi di positività al virus e la provincia di Avellino arriverà a quota ottomila contagi da inizio luglio. Continua la strage di anziani,morti dopo aver contratto il covid, ma ieri l'intera provincia irpina è stata scossa da una notizia drammatica, il decesso di un giovane poliziotto di soli 41 anni. Si chiamava Giuseppe Manfra, l'agente della Polstrada sottosezione Avellino Ovest morto dopo 44 giorni di cure al Moscati di Avellino. Un’altra giovane vita spezzata dal Coronavirus. Domani si terranno i funerali nella sua Candida, nella chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo, alle ore 15.

Residente a Candida, dove dal 2014 ricopriva la carica di consigliere comunale, Giuseppe Manfra prestava servizio nella sua terra. Il suo cuore ha cessato di battere ieri pomeriggio in un letto dell’unità di Anestesia e Rianimazione. Il 14 novembre, di fronte a un preoccupante quadro clinico con una compromissione polmonare dell’88%, era stato trasferito nella terapia intensiva per essere trattato con Ecmo (ExtraCorporeal Membrane Oxygenation - ossigenazione extracorporea a membrana). In paese, nella sua Candida, dolore, cordoglio per il decesso di un giovane amato e stimato. il sindaco Fausto Picone spiega: ho perso un fratello . Candida perde uno dei suoi migliori figli, era cittadino attivo, politico militante in favore della sua gente e del suo territorio».

Intanto in Irpinia il bilancio dei contagi è di 7.966 casi. Avellino sale a 1.064, Montoro a 460, Avella è a 331. Poi Mercogliano (255), Monteforte Irpino (217), solo per citare i comuni con più casi di infezioni da covid.