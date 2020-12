Allerta meteo. Santo Stefano con la neve a Montevergine Le previsioni

"La giornata di Santo Stefano inizia con una bellissima nevicata che ha già depositato al suolo circa 4 cm di coltre bianca”. Lo fanno sapere dall’osservatorio meteorologico di Montevergine.

In arrivo, intanto, un peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni settentrionali, in estensione dalla serata anche al centro-sud, con nevicate fino a quote basse al centro, temporali sui versanti tirrenici meridionali e un deciso rinforzo dei venti sulla Sardegna. Lo rende noto la Protezione Civile che ha emesso per oggi una allerta gialla in undici regioni.

Le regioni sono Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. A partire da questa sera sono attese nevicate a quote superiori ai 400-600 metri su Abruzzo e Umbria e a quote superiori ai 600-800 metri sulla Sardegna. Previste poi precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Basilicata e Calabria, specie sui versanti tirrenici. Attesi venti di burrasca sulla Sardegna, con mareggiate lungo le coste.