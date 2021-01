Covid. Dramma al Moscati: muore 58enne di Mercogliano Ancora un decesso in Irpinia

È deceduto questo pomeriggio, nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati, un 58enne di Mercogliano (Av). L’uomo era ricoverato dal 10 dicembre scorso in terapia sub intensiva e il 22 era stato trasferito in terapia intensiva.

Risultano ricoverati nelle aree Covid dell’Azienda Moscati 21 pazienti, 6 dei in terapia intensiva. Si tratta del secondo decesso in poche ore. Solo ieri era morto al Moscati un 77enne di Avellino. Intanto solo un caso di positività al covid su 104 tamponi processati. Questo il dato emerso dallo screening dell'Asl. La persona risultata positiva risiede nel comune di Pietrastornina.