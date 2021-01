Focolaio tra adolescenti. Il sindaco: scuole chiuse, è allerta Il sindaco di San Martino

È allerta Covid a San Martino Valle Caudina dove contagi a catena si sono sviluppati tra giovanissimi. Il sindaco Pasquale Pisano avvisa la popolazione con messaggi e comunicati:

"Stiamo vivendo un momento di particolare difficoltà perché si è generato un focolaio che coinvolge diversi adolescenti che, inevitabilmente, hanno portato il virus nelle loro famiglie ed in Parrocchia, dove risultano contagiati alcuni collaboratori. - spiega Pasquale Pisano-.Siamo in contatto stretto con i vertici dell'ASL ed abbiamo lavorato con la Polizia Locale e la Stazione dei Carabinieri per ricostruire i contatti stretti, circa 30 persone, che nelle prossime ore saranno sottoposte a tampone molecolare.

Da pochi minuti ho firmato l'ordinanza di chiusura della scuola dell'Infanzia e della Primaria per la prossima settimana. Le lezioni riprenderanno in sicurezza Lunedì 26 gennaio e con l'ASL stiamo provando ad organizzare uno screening più ampio per i ragazzi e le loro famiglie che riprenderanno l'attività scolastica.

Abbiamo bisogno della collaborazione di tutti nell'assunzione di un comportamento responsabile e l'invito è quello di ridurre all'essenziale i contatti con gli altri, evitando occasioni di aggregazione all'interno delle abitazioni private.

Dobbiamo compiere questo sacrificio per il bene di tutti noi e dei nostri cari. La nostra comunità ha già pagato un prezzo alto, con il covid19 non si scherza".