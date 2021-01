Bloccati sulla neve con i cani, soccorsi dai Vigili del Fuoco I due anziani, di cui uno disabile, con i loro cani sono stati soccorsi a Montevergine

Nella giornata di oggi i Vigili del Fuoco sono intervenuti per soccorrere due uomini rimasti bloccati in auto insieme ai loro cani a causa della neve verso campo Maggiore a Montevergine. I due sono stati raggiunti con non poche difficoltà e riportati presso il Santuario di Montevergine dove hanno ricevuto le prime cure dal personale caschi rossi.

L'intervento è scattato dalle 12'30 di stamattina e si è concluso in serata. I due anziani di cui uno disabile si erano avventurati in auto in un posto particolarmente impervio del Partenio. Successivamente si è provveduto al recupero dei due cani. I due anziani signori insieme ai loro cani e alla loro auto sono stati accompagnati presso la sede del Comando VVF di via Zigarelli, dove sono stati raggiunti dai loro parenti per essere riportati a casa nel Napoletano.