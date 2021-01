Scuola e covid: In 3 comuni scuole chiuse. "Troppi contagi" A San Martino, San Nicola Baronia e Sant'Angelo all'Esca sospese le lezioni in presenza

Scuola, il Tar boccia De Luca ma sono tre i sindaci in provincia di Avellino che hanno deciso di bloccare le lezioni in presenza, causa covid. Lezioni in presenza sospese a Sant’Angelo all’Esca, San Nicola Baronia e San Martino Valle Caudina. I sindaci attendono l’esito degli screening dell’Asl, mentre il piano della regione Campania non è ancora partito.

Per il Comune di San Martino Valle Caudina, dopo i contagi a catena che portano a quasi trenta i nuovi casi di infezione da coronavirus scattati dopo una cena tra adolescenti, il sindaco Pasquale Pisano ha sospeso le lezioni in presenza in attesa dell'esito dello screening di massa che si terrà domenica a Cervinara. Una azione capillare, quella messa in campo con l'Asl, per fermare il contagio da covid in paese.

Lo stesso sindaco ha più volte ricordato ai cittadini di seguire le regole per fermare le infezioni a catena. Cento i residenti di San Martino che si sottoporranno ai tamponi tra due giorni. Solo all'inizio della prossima settimana si potrà avere un quadro chiaro della situazione sanitaria in paese, e preventivamente il sindaco Pisano ha sospeso le attività didattiche in presenza fino al 26 gennaio.

A Sant'Angelo all'Esca il sindaco Attilio Iannuzzo, risultato anche egli positivo al coronavirus come altri concittadini, ha sospeso le lezioni in presenza e anche le attività in sede del comune. Si terrà anche qui uno screening di massa.

Stessa scelta nel comune di San Nicola Baronia, dove sono stati due i bimbi risultati positivi e posti in isolamento con i loro familiari e contatti stretti.