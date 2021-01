Neonata morta al Moscati. Dolore a Serino: siamo distrutti Il sindaco: silenzio e preghiere per il nostro piccolo angelo

Si sono tenuti questa mattina, nella chiesa madre di Serino, i funerali della piccola Antonella, la neonata di sette mesi morta sabato scorso per una tragica fatalità. Dolore e cordoglio in paese per la sua morte. La piccola, residente nella frazione Raiano, era arrivata in condizioni disperata al pronto soccorso del Moscati a bordo di una ambulanza del 118.

Inutile ogni tentativo da parte dei sanitari del reparto di rmergenza: l’equipe medica, diretto dal primario Antonino Maffei, ha tentato in ogni modo, di salvarla. Soffocamento da cibo, questa la causa della morte. Una tragica fatalità che non ha permesso ai sanitari di salvarla.

La neonata si è sentita male improvvisamente. I genitori hanno subito chiamato i soccorsi. La centrale operativa del servizio di Emergenza territoriale, considerata la gravità del caso, ha inviato un mezzo con un medico rianimatore. E’ stata rianimata due volte.

Una volta arrivata al Moscati il decesso. “Siamo distrutti - spiega il sindaco Vito Pelosi -. La nostra comunità si stringe intorno ai familiari della piccola. Quando una vita così giovane se ne va lascia un vuoto incolmabile e un senso di incredibile sofferenza in tutti. Solo preghiera per il nostro piccolo angelo, volata in cielo così tragicamente e prematuramente”.