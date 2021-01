SerinoSostenibile: "E' il tempo di prendere parte!" "Si ad un confronto per costruire un percorso condiviso e lungimirante"

SerinoSostenibile è un laboratorio di idee che portando avanti da circa tre anni e che sta ragionando di temi importanti quali l’ambiente, la cultura, il sociale e l’aumento delle povertà dovuto all’incertezza di questo tempo.

"Ora crediamo sia giunto il tempo di condividere ancora di più tale visione con la nostra comunità e tracciare un percorso insieme alle forze politiche, al mondo dell’associazionismo e con la partecipazione di tutti quei cittadini che sono animati dal senso di responsabilità, perché hanno a cuore la nostra amata terra.

Oggi più che mai, in questo periodo fragile, che conosce gli effetti di una pandemia che ha stravolto ogni certezza, tutti siamo chiamati a dare un contributo serio e competente, anche perché nei prossimi anni ci sarà bisogno di uomini e donne coraggiosi capaci di interpretare e dare risposte inedite che non possiamo affidare al qualunquismo e a chi non ha specifiche competenze supportate dalla conoscenza del territorio e della gestione."

SerinoSostenibile vuole prendere parte alla stagione del rinnovamento e auspica un confronto serio con tutti i portatori di interesse nella speranza di costruire un percorso condiviso e lungimirante.