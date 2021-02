Candelora blindata: varchi e controlli per fermare bus e auto Anche Luxuria predica cautela e invita i pellegrini e fedeli a rispettare le regole

Covid e Candelora, Partenio blindato per evitare assembramenti a Montevergine nel giorno dell'ormai celebre Femminiello Pride. Ma sono comunque moltissimi i pellegrini in arrivo già dalle prime ore di questo giorno che stanno approdando a Mercogliano e Ospedaletto per scalare il Monte Partenio. In tanti hanno scelto i sentieri della tradizionale Juta per riuscire ad arrivare al Santuario di Mamma Schiavona. Ma il dictat della Prefettura è: numeri ridotti di presenze in vetta. Per questo motivo le forze dell'ordine hanno predisposto un servizio di controllo con varchi e posti di controllo piazzati all'imbocco della strada provinciale e serie di tornanti che conduco al Santuario della Madonna degli Ultimi.

Quest’anno non è previsto alcun evento per la Festa della Candelora, dunque si terranno esclusivamente le celebrazioni religiose presso il Santuario di Montevergine, previste alle ore 9:00, alle ore 11:00 e alle ore 13:00.

L'accesso al Santuario sarà consentito ad un massimo di 200 persone per ogni Santa Messa, obbligatorio il controllo della temperatura attraverso il termo-scanner posto all'ingresso del Santuario e l'utilizzo della mascherina.

"Auguriamo a tutti una buona Candelora - spiega il sindaco Vittorio D'Alessio - e invitiamo tutti a rispettare le regole. Quest'anno le celebrazioni religiose saranno regolate dalle norme anti-covid. Inoltre è vietato salire in vetta con auto e bus per evitare che davanti e dentro il Santuario si assembrino troppe persone".

L'arrivo in vetta sarà possibile solo in Funicolare. Non ci saranno navette né sarà consentito l'arrivo a Montevergine con pullman o mezzi propri. La strada per Montevergine, infatti, come disposto dalla Prefettura, sarà interdetta al traffico veicolare.

La Funicolare funzionerà con corse continue dalle ore 8:00 alle ore 15:00 ogni mezz'ora e, per l'occasione, è stato predisposto un biglietto unico andata/ritorno al costo di 5 euro.

Per consentire il rispetto del distanziamento ad ogni corsa ed evitare gli assembramenti, si è dobuto prenotare il proprio posto in Funicolare nei giorni scorsi all'Air.