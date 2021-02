Giaquinto: "Limitare gli spostamenti allo stretto necessario" Sedici casi covid nelle ultime 24 ore e il sindaco di Montoro lancia un appello alla comunità

Ben 16 casi di positività nelle ultime 24 ore e il Comune di Montoro, con il sindaco Girolamo Giaquinto, sottolinea le attenzioni già rimarcate nelle scorse settimane per la gestione covid sul territorio. “A tutte le persone in isolamento la vicinanza della comunità e l’augurio di poter al più presto uscire da questo periodo difficile”, si legge nella nota diffusa dal primo cittadino montorese con la pubblicazione del riepilogo dei casi covid-19 per gli ultimi aggiornamenti. “Raccomandiamo di osservare scrupolosamente le misure poste in essere per la prevenzione e il contrasto al covid-19, di limitare gli spostamenti allo stretto necessario”, ha aggiunto Giaquinto dopo i numeri dell’ultima giornata. Il Comune di Montoro ha attivo un ufficio informazione e segnalazione (numero tel. 0825/523876) aperto 24 ore su 24 con la selezione automatica degli operatori preposti alla risposta di informazioni sanitarie, mobilità, isolamenti e attività commerciali. L'obiettivo è quello di superare quanto prima il numero registrato nell'ultimo dato.