Serino, ufficio dedicato per la procedura vaccinazione over 80 A disposizione dell'utenza il servizio in accordo con la Polizia Municipale e i volontari

Il Comune di Serino ha reso noto altri dettagli ai propri cittadini sulla procedura per la vaccinazione degli over 80. L’Amministrazione ha predisposto un ufficio dedicato. Per i cittadini impossibilitati a effettuare l’adesione, è stato aggiunto anche un servizio gratuito di supporto alla prenotazione, aperto dalle 10 alle 13, dal lunedì al venerdì, presso l’ufficio della Polizia Municipale con i volontari delle Guardie Ambientali Centro Italia - Protezione Civile. Linea aperta al numero 3493584681 dedicato e, in caso di ulteriore necessità, un volontario può raggiungere il domicilio del cittadino interessato per completare o produrre interamente la procedura di prenotazione. La prenotazione avviene sul sito della Regione Campania, adesionevaccinazioni.soresa.it, e per l’accesso occorrono il codice fiscale, il numero della tessera sanitaria (la procedura per conto terzi può avvenire solo con l’autorizzazione dei dati del vaccinando), l’indirizzo mail e un recapito cellulare. Per completare la prenotazione sarà inviato un codice tramite sms all’utenza telefonica. Con la registrazione sarà inviata una e-mail di conferma all’indirizzo presentato nella procedura. Il cittadino attenderà nuove comunicazioni dal centro vaccinale per la convocazione.