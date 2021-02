Incubo Covid. Disinfezione nelle scuole. Dad a Mercogliano L'ordinanza del sindaco D'Alessio

Covid e contagi, scuole chiuse in molti comuni. A Mercogliano tre i plessi chiusi dal sindaco Vittorio D'Alessio, che ha predisposto operazioni di pulizia e disinfezione straordinaria negli istituti..

"Con Ordinanza n.16 di ieri il Sindaco ha disposto la chiusura dal 17.2.2021 al 20.2.2021 del plesso scolastico “Mercogliano Centro” dell'IC Mercogliano (scuola dell’infanzia e secondaria di I grado) per disinfezione, pulizia straordinaria e igienizzazione dei luoghi allo scopo di prevenire e contrastare il contenere il possibile diffondersi del virus. - si legge nella nota -. Conrdinanza n.17 di ieri il Sindaco ha disposto, dal 17.2.2021 al 20.2.2021, ad eccezione dei plessi San Modestino, Mercogliano Centro e Città Vivibile che saranno interessati da attività di disinfezione e pulizia straordinaria, la ripresa dell’attività didattica in presenza per tutto il primo ciclo di istruzione (scuola primaria e secondaria di I grado) ed ha confermato la possibilità, su richiesta al Dirigente Scolastico, della DID (didattica integrata digitale)."