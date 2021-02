I cento anni di nonna Carmelina. "Il mio cuore è Serino" La centenaria, gli auguri del sindaco

Sabato 13 febbraio, il Sindaco di Serrino l'Avvocato Vito Pelosi e il Consigliere Antonio Martino, delegato alle Politiche Sociali, hanno portato gli auguri dell'Amministrazione Comunale e dell'intera Comunità di Serino alla concittadina Amoroso Carmelina, per i suoi 100 anni. Per l'occasione le è stata consegnata una targa ricordo ed un omaggio floreale. La sig.ra Carmelina attualmente vive ad Agropoli, ma nel momento degli auguri ha dichiarato al Sindaco: "Il mio cuore è a Serino".

"Nonostante la pandemia non potevamo esimerci da questi importanti auguri -spiega il sindaco Pelosi -, perché proprio in questo particolare momento storico, abbiamo la necessità di vivere ancora più intensamente i valori umani, la famiglia e gli affetti. Ognuno deve avere la consapevolezza di non essere solo ma di poter sempre contare sul sostegno ed incoraggiamento della propria comunità. 100 anni di vissuto significano gioie, dolori, amicizie, affetti, lavoro ma soprattutto memoria storica, la nostra memoria. Tanti auguri nonna Carmelina, da tutta Serino".