Covid,troppi casi.Il sindaco vieta ai minori di uscire di casa Il provvedimento

Assembramenti, ritrovi tra giovanissimi e il contagio che avanza, scatenano cluster e rischi in Irpinia. A Taurano, il sindaco Salvatore Maffettone vieta ai ragazzi sotto i 18 anni di uscire di casa. Da ieri e fino al prossimo 10 marzo (incluso), il primo cittadino ha stabilito «il divieto per i minori di allontanarsi dalle proprie abitazioni se non per com- provate necessità e sempre accompagnati da un familiare adulto; il divieto di permanenza in spazi pubblici e aree adiacenti ai bar». Ma non solo. Anche per chi si sposta in auto ci sono novità in arrivo. Per gli automobilisti su suolo comunale «lo spostamento in auto è consentito massimo a due persone e muniti di mascherina se non appartenenti allo stesso nucleo familiare, nonché il divieto di fumare in tutte le aree pubbliche».

I numeri della pandemia in Irpinia dicono che nella seconda on- data ci sono stati complessiva- mente 11.096 casi, compresi guariti e decessi. Le vittime irpine del virus sono 190 dalla scorsa estate e 251 dall’inizio dell’emergenza sanitaria.