Covid, muore 65enne al Moscati. Contrada a lutto Dolore in paese per il decesso dell'uomo

È deceduto nella tarda mattinata di oggi, nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati, un paziente di 65 anni di Contrada (Av). L’uomo era ricoverato dal 30 gennaio e il 9 febbraio era stato trasferito in terapia intensiva.

Il decesso avviene nelle stesse ore in cui si accende la spia rossa per l’Irpinia. E' la Fondazione Gimbe a lanciare l’allarme sull’incremento dei casi di Coronavirus, che sono da record nell’ultima settimana. La provincia di Avellino risulta sesta in Italia per percentuale di contagi registrati nel periodo 17-23 febbraio, nel raffronto con i sette giorni precedenti. Emerge un’impennata da brividi, pari al 63,9%. Un dato che segnala una forte ripresa della diffusione del Covid-19 sul territorio. E questo sta avvenendo soprattutto tra i giovani.