Covid, muore 57enne di Avella. Addio al professore D'Onofrio Dolore e cordoglio per il tragico decesso

È deceduto questo pomeriggio, nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati, un paziente di 57 anni di Avella (Av), ricoverato in Medicina d’Urgenza Covid dal 5 marzo e trasferito in terapia intensiva il 7 marzo. A perdere la vita stroncato dal coronavirus il professore Emilio D'Onofrio docente di matematica dell'Ic Parini di Baiano.

"La Comunità Scolastica dell’ I.C.S. Giovanni XXIII - G. Parini di Baiano ha accolto con profonda tristezza la notizia della prematura morte del Prof. Emilio D’Onofrio, titolare dell’ insegnamento di matematiche e scienze ed in assegnazione presso l’Istituto comprensivo di Avella. Lo ricorda l’intero collegio docenti come persona coriacea e volitiva, puntuale nel suo lavoro fino all’eccesso di zelo ed integro nello svolgimento l’ anno scolastico scorso della funzione strumentale di supporto ai docenti e referente per le prove Invalsi aveva fortemente voluto ed ottenuto che una aula nell’ edificio scolastico di Via Luigi Napolitano in Baiano fosse strutturata con meticolosità di arredi e risorse strumentali, per consentirgli una didattica evoluta ed inclusiva tutti i dipendenti dell’Istituzione del profilo del personale Amministrativo e Collaborativo tutti i Docenti e il Dirigente Scolastico lo ricordano con grande amabilità e rispetto.".

Nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera Moscati risultano ricoverati 68 pazienti: 6 in terapia intensiva, 34 nelle aree verde e gialla del Covid Hospital, 9 nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza, 8 nell’Unità operativa di Malattie Infettive e 11 nel plesso ospedaliero di Solofra.