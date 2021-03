De Luca in Irpinia: Sputnik, siamo in guerra si testi subito Il Governatore fa tappa a Mugnano del Cardinale nel centro vaccinale: ottima struttura.

Vsita a sopresa questa mattina del governatore Vincenzo De Luca a Camposano e Mugnano del Cardinale, in provincia di Avellino, per visitare i centri vaccinali territoriali. Accompagnato dal presidente della commissione sanità Enzo Alaia, De Luca ha incontrato anche numerosi amministratori locali per fare il punto sulla campagna di immunizzazione e sui numeri dell'emergenza sanitaria.

"Mi auguro che il governo italiano si impegni a fare in modo che l'Aifa verifichi i vaccini in tempi rapidi, non nell'arco di mesi. Non siamo in un tempo di ordinaria amministrazione, ma siamo in guerra e siccome vi sono vaccini che sono stati gia' somministrati a milioni di cittadini - aggiunge De Luca riferendosi al siero russo Sputnik - si puo' tranquillamente testare l'efficacia del vaccino in un mese, non in sei mesi. Questo e' quello che noi chiediamo al governo e all'Aifa e ovviamente ci atterremo alle raccomandazioni scientifiche sul vaccino".

Sullo sfondo le polemiche locali, che si sono consumate sui centri vaccinali. Il presidente Alaia commenta dopo la tappa a Mugnano del Cardinale: "I nostri centri vaccinali devono rappresentare non motivo di polemica, ma la dimostrazione che le istituzioni ad ogni livello e tutti gli amministratori di questo territorio collaborano costantemente, ogni giorno, senza mai risparmiarsi.

Le strumentalizzazioni di quei pochi che pensano di trovare nella polemica un'arma propagandistica lasciano il tempo che trovano: la nostra, quella di tutti noi, è la politica dei fatti.

Una visita a sorpresa quella del Govarnatore che ha voluto complimentarsi con Asl e amministratori per i centri vaccinali realizzati per proseguire la campagna, soprattutto in quei punti della provincia dove i contagi da covid avanzano senza tregua.

"Complimenti per l'organizzazione territoriale dei punti per i vaccini - commenta De Luca -. Questo centro di Mugnano rappresenta un bel segnale di fiducia. Medici di famiglia, giovani specializzandi e altre categorie hanno dato la loro adesione per accelerare la campagna vaccinale. Le truppe sono pronte, ora servono le armi e cioè i vaccini. Intanto i contagi avanzano. Per riuscire ad essere fuori dall'emergenza entro l'autunno dobbiamo fare presto e arrivare ad ottenere 60mila immunizzazioni al giorno".

"Grazie al Governatore Vincenzo De Luca, al Presidente della Provincia di Avellino e Sindaco di Avella Domenico Biancardi, al Sindaco di Baiano Enrico Montanaro ed al Sindaco di Mugnano del Cardinale Alessandro Napolitano - spiega Alaia , rimarcando il grande spirito di collaborazione vissuto tra territori flagellati dalla pandemia".