Freddo e neve in Irpinia: ancora fiocchi a Montevergine Le immagini dell'osservatorio

Ancora freddo e neve durante questo ultimo colpo di coda di inverno in Irpinia. Nevica a Montevergine come mostrano le immagini della webcam dell’osservatorio, che attestano in tempio reale le condizioni meteo sulle vette del Partenio. Intanto le previsioni parlano per i prossimi giorni di condizioni meteorologiche di variabilità, con repentini sbalzi di temperatura e pioggia. Attesi anche nei prossimi giorni intensi temporali e grandinate; in alta montagna, non sono escluse nuove nevicate. Mercoledì, è atteso un leggero miglioramento per il week end è atteso un netto peggioramento.