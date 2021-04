Chiusano, ecco l'opera dedicata alle vittime Covid Alta 3 metri, simboleggia la speranza del mondo

La Speranza e il Timore: ecco il titolo dell’opera d’arte del maestro Ferrante installata a Chiusano San Domenico per ricordare le vittime colpite dal Virus COVID-19. L’opera, alta oltre 3 metri, simboleggia la speranza incarnata da una bambina sopra un mondo colpito dal virus. Via Rimessa, luogo di installazione dell’opera, è oggetto di lavori di riqualificazione dopo oltre 40 anni, lo stesso ex Palazzo comunale é stato ristrutturato in Centro Antiviolenza e finanziato dall’Unione europea.