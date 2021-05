Lancio piattello: record mondiale per l'arianese Trancucci Conquista il guinness di tiro a volo dinamico delle armi e porta in alto il nome di Ariano

E' l'arianese Luca Trancucci, 24 anni a detenere il record mondiale di tiro a volo dinamico delle armi. Un'impresa quasi da sogno, nata per gioco dopo un provino. "Ho lanciato un piattello, e grazie all'utilizzo di un fucile benelli vinci, sono riuscito a colpirlo prima che cadese a terra in 2 secondi e 02." Questo è stato il suo traguardo che lo ha proiettato alla ribalta internazionale. Una bella notizia per lo sport arianese e una grande soddisfazione personale.

"E' un trionfo che dedico alla mia famiglia, a partire da mio fratello che mi è stato sempre vicino, alla mia ragazza e tutti gli amici che mi hanno sostenuto."

Laureato in pianoforte al Conservatorio di Benevento, ed una nuova passione, intrapresa da poco che lo vedrà sicuramente protagonista di nuove avventure internazionali, portando in altro, come da egli stessi affermato, in nome di Ariano.