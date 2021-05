Progetto Aiello lancia La Casa della Salute Progetto Aiello, un nuovo gruppo guidato da Gerardo Candido lancia una nuova iniziativa

Progetto Aiello, un nuovo gruppo guidato da Gerardo Candido lancia una nuova iniziativa a favore della comunità e lo fa attraverso una nota pubblicata sul profilo facebook del gruppo:

"È utile avere in una unica sede l’accesso ai servizi sanitari, sociosanitari e socio assistenziali rivolti ai cittadini? Probabilmente sì.

Si sente l’esigenza di avere un luogo comune in cui professionisti del campo sanitario e sociosanitario possano prendersi cura delle persone integrando servizi di medicina generale (medici di famiglia), medicina specialistica ambulatoriale, servizi infermieristici e assistenza sociale e psicologica: un luogo in cui si realizza la cura, la prevenzione e la promozione della salute e del benessere sociale.

Un unico punto di accesso per la popolazione ai servizi sanitari primari con una presenza, coordinata e programmata, sull’intero arco della giornata e per l’intera settimana in modo da avere una continuità assistenziale sul territorio.

Il Piano di Ripresa e Resilienza in attuazione del Piano Europeo Next Generation EU, promuove, per il post-COVID-19 iniziative di Assistenza di prossimità incentrate sui territori e sulle reti di assistenza socio-sanitaria: muoviamoci in anticipo seguendo le esperienze già operative.

La disponibilità di edifici pubblici liberi ed utilizzabili e la presenza di professionisti nel campo sanitario consentono di promuovere un servizio in grado di soddisfare esigenze reali dei cittadini Aiellesi.

Ho bisogno, so dove rivolgermi e so che c'è.

Iniziativa Pubblico-Privato: la strada da seguire anche in ambito socio-sanitario".