Lanciati da un ponte in un sacco chiuso: è caccia ai criminali La triste storia di Zeus e Cassandra, vivi per miracolo dopo il gravissimo gesto

Non hanno ancora un nome e cognome i criminali che hanno lanciato da un ponte in un sacco chiuso, Zeus e Cassandra. I due meravigliosi cuccioli sono vivi per miracolo, grazie ad una famiglia del luogo che ha dimostrato grande esempio di civiltà, amore e rispetto per gli animali.

E' successo lungo il ponte che attraversa il fiume Ufita, che separa i comuni di Grottaminarda e Melito Irpino. I due cani scomodi ed evidentemente indesiderati sarebbero stati visti qualche giorno prima ad Ariano Irpino.

"Non è la prima volta che in Valle Ufita si segnalano atti criminali contro gli animali ma arrivare a tanto è da gente malvagia e perversa - afferma Stefania La Manna Enpa - la famiglia ha chiesto l'aiuto per loro e dopo l'intervento della Lida di Bonito Emilio Mauro Merola il nostro sostegno non poteva venire meno." E' stato lui a portare alla luce questa triste e sconcertante storia.

"I due cuccioli fortunatamente sani, hanno già fatto le prime cure e il primo vaccino. Sono in attesa di adozione e saranno affidati solo dopo tutto l'iter dell'adozione (questionario, controlli pré e post affido) con accurata selezione. Zeus molto maremmano, Cassandra molto simile ad un labrador. Il gesto si commenta da solo ma va sottolineato che dove c'è il male il bene vince. Grazie alla famiglia che li ha salvati."