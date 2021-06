Salvano volpe a Montevergine. Alessandro e Domenico, esempio per tutti Premio ai due lavoratori Irpiniambiente

Il Sindaco di Mercogliano non ha voluto far passare inosservato il gesto compiuto da Domenico Nunziante e Alessandro Candela, i due operatori di IrpiniAmbiente che lo scorso sabato, a Montevergine a pochi passi dal Santuario, hanno portato in salvo un esemplare di volpe.

“Abbiamo bisogno di esempi di rispetto e di amore per la natura e per gli animali – commenta Il Sindaco Vittorio D’Alessio - e, quando si verificano episodi come quello che ha visto protagonisti Domenico e Alessandro, è bene darne risalto per animare le coscienze e seminare, soprattutto nei più giovani, i sani valori della salvaguardia dell’ambiente.”

Domani, 16 giugno 2021, alle ore 11:30, presso il Palazzo Municipale nell’aula consiliare “M.Tosone”, alla presenza dei vertici di IrpiniAmbiente - l’Amministratore Unico Antonio Russo ed il Direttore Generale Armando Masucci - il Sindaco consegnerà ai protagonisti del salvataggio una pergamena di riconoscimento.