Caposele, lievita il numero dei vaccinati: il report Una sola cittadina è ancora positiva al Covid-19, ecco tutti i dati diffusi dal Comune Altirpino

Dal Comune di Caposele arrivano i dati epidemiologici aggiornati allo scorso sabato 12 giugno. La prima dose di vaccino è stata somministrata al 65 per cento dei caposelesi. Sino a sabato scorso sono state inoculate 2.935 dosi del siero anti Covid-19: il 65 per cento della popolazione residente (2.170 persone) ha, come detto, ricevuto la prima dose; il 22,7 per cento (765 persone) ha già completato il percorso di immunizzazione effettuando il richiamo. Numeri che continuano a lievitare col passare dei giorni. Anche nella scorsa settimana non è stato registrato alcun nuovo positivo al tampone molecolare per la ricerca di Sars CoV-2 a fronte di 7 guarigioni. Una sola cittadina risulta ancora positiva, mentre sono 3 quelli in isolamento/quarantena. “Alla signora ed a tutti quelli che si trovano costretti in isolamento/quarantena va il nostro incoraggiamento ad essere pazienti con l’augurio di buona guarigione. A tutti, invece, l’incitamento a non abbassare la guardia e di continuare a rispettare i protocolli sanitari. Come sempre ringraziamo la Pubblica Assistenza Caposele per il lavoro che sta svolgendo presso il centro vaccinale di Lioni e per avere messo a disposizione il numero 082753594 a cui poter chiamare per le eventuali primarie necessità assistenziali delle famiglie in isolamento” si legge sulla pagina facebook del Comune Altirpino.