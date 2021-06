Ariano, fermo improvviso alle pompe: mezza città si sveglia senz'acqua Il guasto è stato riparato ma ci vorrà ancora del tempo per il ripristino totale

Un risveglio amara per molti arianesi soprattutto nelle zone alte della città, dove a causa di un fermo improvviso alle pompe avvenuto nella notte, la città si è ritrovata senz'acqua. I maggiori disagi lungo Corso Vittorio Emanuele, via Nazionale, via Giacomo Matteotti e lungo il versante nord sulla strada proviciale 414 che porta a Montecalvo Irpino. Tecnici dell'Alto Calore già da alcune. Il guasto è stato riparato ma ci vorrà ancora del tempo per il ripristino totale. Previsto nell'arco della giornata il ritorno alla normalità, salvo complicazioni.