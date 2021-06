Cinquantenne scomparso, allarme in Valle Caudina. Il sindaco attiva il Coc Giallo a Cervinara. Si cerca Antonio Moscatiello

Sono cominciate alle prime ore di questa mattina le ricerche di Antonio Moscatiello, il 58enne di Cervinara, del quale non si hanno più notizie da sabato. Con il passare delle ore si teme per la sorte dell’uomo, che ultimamente ha problemi di salute

Da sabato scorso non si hanno più notizie del cinquantenne che ha fatto perdere le sue tracce. L’uomo, che vive da solo, non è rientrato a casa. Scattate le ricerche in tutta la Valle Caudina per ritrovarlo. Il sindaco di Cervinara, Caterina Lengua, ha attivato il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) per coordinare le ricerche. La fascia tricolore è in stretto contatto con l’ufficio di gabinetto della Prefettura di Avellino. Nelle prossime ore altro personale dovrebbe aggiungersi alle operazioni per ritrovare Moscatiello.