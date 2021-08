Irpinia, a Ferragosto è caldo record. Acqua, consumi anomali: rubinetti a secco Ecco dove si interromperà l'erogazione

L’Alto Caloe comunicat che a Montaguto, a seguito di riduzione di portata idrica da parte dell’ERIM, nonché dell’aumento dei consumi, dovuto alle alte temperature in uno all’incremento della popolazione per la settimana di Ferragosto, potranno verificarsi disservizi dell’approvvigionamento idrico alle utenze servite, sia diurne che notturne. A Mercogliano a causa di consumi anomali dovuti alle alte temperature stagionali, sarà effettuata la sospensione idrica nella giornata del 9 agosto 2021 dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del 10 agosto 2021, nelle seguenti strade: Via Nazionale, Via Torelli, via Partenio, Via Matteotti, Via Don Gennaro, Viale San Modestino, Via Serroni, Via Vaccaro, Via Micaletti, Via Ramiro Marconi, Via Bianco, Corso Garibaldi, via Amatucci, Via Aldo Moro, Via Crisci, Via Prota, Vico Carmine, via Casarusso, piazza SIlvati e MOrelli, piazza Santo Stefano, via Sibilia, piazza Attanasio, via Acqua delle Noci. A Montemiletto, sempre per consumi anomali, sarà effettuata la sospensione idrica dalle ore 22.00 del 9 agosto 2021 alle ore 6.00 del 10 agosto 2021 che interesserà tutto il centro urbano e zone limitrofe del comune di Montemiletto. Si comunica che, a causa di consumi anomali dovuti alle alte temperature stagionali, sarà effettuata la sospensione idrica ai Comuni elencati dalle ore 22.00 del 9 agosto 2021 alle ore 6.00 del 10 agosto 2021. Si invita la popolazione a contenere i consumiper evitare disfunzioni nelle ore diurne, con mancata erogazione o cali di pressione alle utenze.