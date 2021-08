"La famiglia, un bene prezioso da preservare" Da Ariano Irpino, il monito dell'associazione "Non più soli"

"La famiglia è il microsistema alla base della nostra società e il primo luogo in cui una persona entra in relazione con gli altri essere umani. L’impatto della famiglia sull’individuo è quindi molto importante perché il sistema di valori e l’interazione tra i soggetti che compongono il nucleo andranno a incidere anche sulle relazioni al di fuori della famiglia stessa.

È infatti grazie agli affetti, all’educazione impartita e al modo in cui si è considerati in famiglia che i soggetti creano un’idea di se stessi che poi proietteranno anche all’esterno e che lo guideranno anche nella relazione con gli altri. La famiglia è nell’immaginario comune il luogo in cui le persone dovrebbero più sentirsi a loro agio, quel nido sicuro in cui rifugiarsi sempre, quell’insieme di persone su cui dovresti poter contare qualsiasi cosa succeda. Tuttavia, questa è una concezione piuttosto moderna di famiglia, legata all’idea di amore, comunione e accettazione; tradizionalmente, invece, il concetto di famiglia è legato esclusivamente al rapporto di parentela e alla continuità tra una generazione e l’altra."

E' il messaggio lanciato nel corso del convegno sul tema: "La famiglia, un bene da preservare", organizzato dall'associazione "Non più soli, ascolto, sostegno e valorizzazione, svoltosi nel centro di preghiera e restaurazione. Dopo il saluto del presidente Elio Paglialonga, dell'assessore alle politiche sociali Pasqualino Molinario e della consigliera Laura Cervinaro, sono intervenuti Emilia Fioriello, Marianna Raffa, Giovannantonio Puopolo, Antonio Volpe. Moderatore dell’incontro Antonio Santosuosso. Presente il pastore Benedetto Perrina.

Dai vari interventi è venuto fuori inoltre che purtroppo, l’essere “sangue del proprio sangue” non è sempre sinonimo di amore e vicinanza, sebbene lo sia per molte famiglie. È per questo motivo che oggi si discute molto di cosa si intenda per famiglia: con la fine del modello patriarcale, il riconoscimento del divorzio e dei diritti della comunità Lgbte l’emancipazione femminile, si sono creati dei modelli di famiglia molto più fluidi, diversi dalla famiglia così detta tradizionale, che includono famiglie allargate oppure due genitori dello stesso sesso. C’è chi ritiene che la famiglia sia solo quella composta da un padre e una madre e dei figli, mentre chi pensa che ogni nucleo in cui si crea un rapporto di amore duraturo, di tolleranza, di valori e di rispetto reciproco sia di fatto una famiglia. In questo secondo caso, quindi, la famiglia evolve e cambia nel tempo.