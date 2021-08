Nasce il progetto Serino città futura: ecco le finalità L'intento è quello di dare una identità nuova alla capitale dell’Alta Valle dal Sabato

Nasce il progetto “Serino città futura” che mette insieme variegate personalità con l’unico intento di dare una identità nuova alla capitale dell’Alta Valle dal Sabato: Serino.

Il progetto è frutto di un percorso di condivisione che ha gettato le basi per la prossima competizione elettorale di ottobre.

“Serino deve uscire dall’isolamento e deve recuperare la sua vocazione”. Questo non è solo un motto, ma l’obiettivo ultimo di tale progetto.

Al centro del programma lo sviluppo del turismo sostenibile che potrebbe intensificarsi grazie ad iniziative finanziate nel programma regionale del “contratto di fiume” e la messa in sicurezza del territorio che rientra tra le priorità dei fondi europei che saranno elargiti con il cosiddetto “Recovery fund”.

Importante sarà affrontare la crisi dell’acqua, che da anni attanaglia i residenti, sottoponendoli ad un razionamento ingiustificato e inspiegabile oltre che dannoso. Per tale ragione sono stati già presi contatti con l’ufficio regionale competente e con tutti i portatori di interesse, individuando risorse e piani di sviluppo capaci di porre la parola “fine” all’annosa questione.

“Serino città futura” vuole essere un progetto di condivisione, uno strumento di elaborazione di pensiero critico e propositivo, un piano di rinascita e di crescita per un paese rimasto inspiegabilmente indietro.

A credere nel progetto tante personalità che negli anni hanno contribuito, in modalità diverse, a porre l’attenzione su tematiche importanti, problematiche e mancanze. Tra questi: Antonio Pellecchia, Antonio De Feo, Salvatore De Feo, Massimiliano Ingino, Enrico Rodia e Alessandro Gioia.

Tante altre le persone che stanno condividendo questa visione e che intendono dare il proprio contributo, perché è necessario mettere insieme tutti coloro che vogliono rappresentare la discontinuità e vogliono tracciare un percorso nuovo. Molti giovani e numerosi professionisti sono a lavoro per “scrivere insieme” un’idea nuova di comunità.

"Siamo consapevoli che i prossimi anni saranno fondamentali per lo sviluppo dell’Irpinia e vogliamo prendere parte al processo di costruzione del futuro, attraverso competenze e conoscenze in vari ambiti, maturati in anni di esperienza e attraverso lo studio e la formazione.

Non ci può essere futuro senza la giusta dose di esperienza e novità, di studio e di sapere pratico, di coraggio e di determinazione, per cui l’esperienza di “Serino città futura” è aperta a tutte le associazioni, a chi ha una sensibilità politica, a tutti coloro che vogliono partecipare attivamente alla vita pubblica di questo paese, a tutti i cittadini che hanno voglia di scrivere il futuro insieme.

Il programma dettagliato e gli strumenti per realizzarlo saranno il nostro metodo di lavoro. Serino merita la dignità di una città del futuro."